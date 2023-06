"Era igualita en la vida real y en la novela": Actriz de 'Carrusel' lanza crítica a Ludwika Paleta

16 jun. 2023 - 20:00 hrs.

Unas contundentes revelaciones del tras cámara de la telenovela “Carrusel” salieron a la luz por dos de las actrices que formaron parte del elenco. Christel Klitbo, quien personificó a Valeria Ferrer, en su cuenta de TikTok mencionó lo “poco” que recuerda del momento en el que trabajó con Ludwika Paleta y otros.

Ante la insistencia de los seguidores, Christel grabó un video de 57 segundos en la red social china para comentar algunos detalles. Recordó que siempre se burlaban por ser una de las más pequeñas del elenco, publicó Perú21.

“Éramos muchos niños y siempre que había un juguete o algo se ponía de moda, todos los llevábamos”, relató la actriz entre sonrisas, para complacer a los que le preguntan.

La actriz hizo referencia a Hilda Chávez, por haber sido su mejor amiga en el momento de la grabación de “Carrusel”, y a Ludwika Paleta por recordar que su comportamiento en la vida real era igual al del personaje de María Joaquina.

"Me ‘buleaban’ un montón porque era la más pequeña o una de las más pequeñas del elenco, y que Ludwika era igualita en la vida real y en la novela. Mi mejor amiga en toda la novela fue la que hacía de Laurita, Hilda Chávez", dijo.

“Me encantaría tener algo más que contarles, pero no sé por qué tengo un blanco total en el tema”, finalizó diciendo en la breve grabación.

Tras el video publicado por Christel Klitbo, “Laurita” también recurrió a las redes con el propósito de recordar algunos episodios que surgían en el compartir diario durante las grabaciones.

Hilda Chávez rememoró un momento nada tierno que ella protagonizó durante las grabaciones. “Voy a contar algo que Christel quizá no recuerde, porque ya vieron que está en blanco”, señaló la recordada Laurita Quiñonez.

Volvió a mencionar lo buena amiga que era de Christel. “Éramos tan amigas que un día, una de las niñas, no voy a decir quién, le dio un jalón de cabello y se lo arranca. Y así como me veían de romántica, me le voy encima a los golpes”, detalló. “Eso no es nada romántico, ya lo sé”, bromeó.

Chávez culminó develando cuál fue la reacción del director ante el hecho de violencia. “Nuestro director nos puso unos guantes de box. Nos dijo: ‘¿Se quieren pelear? Lo van a hacer así. Nos dimos con todo y todo el mundo estaba ‘Laurita, Laurita'”, recordó la exactriz, que escribió en el video “no a la violencia”.

