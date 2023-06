A 26 años de aparecer en "Teletubbies": Así luce hoy Jessica Smith, la actriz tras la "Bebé Sol" de la serie

16 jun. 2023 - 08:00 hrs.

"Teletubbies" fue a fines de los 90 y principios de la década del 2000, una de las series infantiles más exitosas en todo el mundo. La ficción, creada en Inglaterra, logró dar la vuelta a todo el mundo cautivando a millones de niños que no se perdían las aventuras de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po.

Más allá de los personajes principales, también existía otro rol que muchos —ahora de adultos— aún rememoran con nostalgia: la bebé sol que aparecía al inicio y final de cada episodio.

El nombre tras la tierna infante es Jessica Smith, quien por grabar esa escena le pagaron a ella (o en realidad, a su familia), 250 libras esterlinas y una caja de juguetes, cifra que al valor actual del peso chileno supera los $250 mil.

Un secreto que mantuvo por años

La identidad de la bebé sol estuvo, desde la creación de la serie en 1997, casi 20 años oculta. Si bien los amigos y familiares más cercanos de Jessica lo sabían, la joven prefería mantenerlo en secreto.

Sin embargo, en 2014, tras la insistencia de sus cercanos, hizo una publicación en Facebook, revelando que ella es la persona del opening de "Teletubbies", contando que fue seleccionada en el casting cuando solo tenía 9 meses de edad, un día que su madre la llevó a un control rutinario con los doctores.

"Yo solía ocultarlo, pero después de que mis amigos me aconsejaran hacerlo público, he ganado confianza y lo he dicho. Ahora, todo el mundo dice que puede ver la semejanza que existe entre mi cara y la del bebé de la serie", explicó en la publicación.

¿Qué fue de la vida de Jessica Smith?

Si bien ese fue su primer acercamiento con la actuación, desde aquella ocasión no ha vuelto a tener participación en series de televisión, aunque ha sido entrevistada por diversos canales ingleses que se han interesado en su historia.

Tras salir de secundaria, Smith entró a estudiar educación en danza a la Universidad de Canterbury Christ Church, ubicada en su natal ciudad de Kent, en Inglaterra.

En su cuenta de Instagram acumula poco más de 4 mil seguidores, quienes no dejan de sorprenderse con que la bebé que veían en su infancia, ahora es toda una mujer.

