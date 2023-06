"Moretones por todas partes": Aylén Milla comparte las consecuencias que dejan las quimioterapias en su cuerpo

14 jun. 2023 - 14:00 hrs.

Desde comienzos de este 2023, Aylén Milla se encuentra realizándose quimioterapias, debido a un cáncer de mama triple negativo que padece y que por meses mantuvo en silencio, sin contárselo a sus fanáticos.

Fue a mediados de mayo cuando optó por revelarlo a sus seguidores de Instagram, contando que lleva más de 15 quimioterapias, las cuales, además de dejarla sin pelo, le han provocado otros efectos secundarios en su cuerpo.

Las consecuencias del cáncer de Aylén Milla

Recientemente, la influencer subió a sus redes sociales una serie de "looks" que estuvo armando con una marca que la auspicia, haciendo una sincera reflexión.

Entre los cambios de ropa, mostró los efectos secundarios de las quimioterapias, las que le han dejado marcas corporales a la altura de las piernas y otros lugares.

Aylén Milla mostrando las consecuencias del cáncer en su cuerpo

De acuerdo a un video que subió CHV Noticias, Aylén expresó que "confieso que nunca pensé que me vería así, con moretones por todas partes. Acá (se toca la pierna) en el brazo, en todas partes. Donde me tocas, se me hace un moretón, se me hace una herida".

"No tengo pelos, no tengo cejas, no tengo pestañas, mis uñas de los pies una esta que se cae, las otras ni siquiera me las puedo pintar. No tengo fuerza en los músculos, no me puedo agachar muy bien porque me duelen mucho estos músculos, todos los de las piernas", continuó diciendo, sentada en el piso.

"Una atrofia tengo en el cuerpo. Lloro o me río. Lloraría por un montón de cosas, pero me río porque estoy viva. Eso es lo que importa... ¿En qué momento, en qué momento sucedió?", cerró.

