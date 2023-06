"¿Cuál es la payasada?": José Antonio Neme vivió tenso momento con Osvaldo Artaza durante el 'Mucho Gusto'

12 jun. 2023 - 13:00 hrs.

Un tenso momento fue el que se vivió durante la mañana de este lunes 12 de junio en el "Mucho Gusto", entre el doctor Osvaldo Artaza y el conductor del matinal, José Antonio Neme.

El profesional fue invitado a conversar sobre los recientes fallecimientos de menores de edad en el país, producto del virus sincicial, y las denuncias que existen sobre la falta de camas para atender a niños que se agravan con esta enfermedad.

"¿Cuál es la payasada?"

Neme reprochó que el actual Gobierno fue crítico sobre el manejo de la pandemia durante la gestión del expresidente Sebastián Piñera. "Ha habido un amateurismo aquí", expresó sobre la administración de Gabriel Boric.

Osvaldo Artaza, al oír lo anterior, indicó: "Si tú quieres pegarle al Gobierno, pégale...", provocando que Neme dijera que "no, si yo no tengo nada que pegarle al Gobierno, yo me voy a los hechos".

"Los hechos concretos es que yo he escuchado una campaña donde se le dice a la gente ‘vaya a vacunarse’ y tenemos una vacunación ahí no más (...) Ojalá todos los medios de comunicación, en vez de estar buscando el problema, la falla, la crítica, la payasada, deberíamos estar todos...", dijo Artaza, siendo interrumpido rápidamente por Neme, quien le preguntó: "¿Cuál es la payasada?".

El médico dijo que "con todo cariño, me gustaría que los medios de comunicación... y no es una crítica a ti, pero me gustaría que todos estuvieron reforzando las medidas que hay que hacer ahora".

Neme le retrucó y le expresó que "los que tienen que hacer ese refuerzo es el Ministerio de Salud, no los medios de comunicación". Al oír esto, Osvaldo indicó que eso era una tarea de todos. "¡Pero si yo no soy médico!", aclaró José Antonio.

"No te estoy criticando a ti. Estoy hablando como pediatra, desde el corazón, les estoy pidiendo ayuda. Porque a ti y a la Karen (Doggenweiler) les creen. A los parlamentarios le creen menos. Aquí yo vengo a pedirles que por favor nos ayuden a difundir. Que las mamás y papás que tienen niños pequeños, no los saquen (de casa)", cerró diciendo Artaza, pasando luego a otro tema.

