"Inexplicable e injustificable": Neme critica fallido traslado de bebé fallecida desde hospital de San Antonio a Arica

07 jun. 2023 - 11:35 hrs.

El conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, no quedó ajeno a la muerte de una bebé de dos meses en San Antonio, producto de una neumonía por virus sincicial.

La pequeña no pudo ser atendida en el Hospital Claudio Vicuña, ubicado en la mencionada comuna, producto de que no había camas pediátricas disponibles..

De hecho, la niña estuvo a punto de ser trasladada al hospital de Arica, ya que allí había una cama pediátrica, no obstante, perdió la vida antes.

"Es inexplicable e injustificable"

En el "Mucho Gusto" abordaron este hecho noticioso durante la mañana, dando José Antonio Neme una contundente crítica sobre lo ocurrido.

"No entiendo cómo en el sector privado no había una cama (...) puede ser que no lo haya, estoy a lo mejor hablando de patudo. Cómo es posible, es inexplicable e injustificable, cómo me van a decir que van a llevar una lactante de la Quinta Región a Arica", indicó de entrada.

En esta línea, luego añadió: "Estoy solamente interpretando lo que debe sentir cualquier papá o cualquier mamá, o que sentiría yo si fuese mi sobrina. Yo gritaría (...) o sea, no estamos hablando de una niña que murió en un pequeño poblado rural, estaba en San Antonio".

Minutos más tarde, Neme conversó con el subsecretario de redes asistenciales, Fernando Araos, a quien le preguntó por qué estaba en Arica la única cama pediátrica disponible en el país.

"Parece súper inverosímil (...) si yo tengo una paciente de dos meses con ese nivel de gravedad. Cómo voy a establecer un puente aéreo que la va a llevar, no a Santiago, no a Valparaíso, no a Talca, a Arica. Un poquito más y queda en Perú", expresó.

Al respecto, la autoridad respondió que cada persona que llega con problemas médicos de urgencia, lo primero que se hace es ingresarla a un reanimador, en el cual se monitorea su estado de salud, para luego evaluar las acciones a seguir, como puede ser un eventual traslado.

