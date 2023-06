"Un pololo me pegó": Soledad Bacarreza confiesa haber vivido violencia durante una relación

12 jun. 2023 - 15:00 hrs.

La comentarista deportiva Soledad Bacarreza fue una de las más recientes entrevistadas del programa "45 minutos con", de Mega Plus, en donde tuvo una sincera y reveladora conversación con uno de sus conductores, José Antonio Neme.

Además de ejemplificar los comentarios sexistas que recibió al entrar a la televisión, Bacarreza además reveló que vivió violencia en un pololeo, llegando a los golpes.

"Un pololo me pegó"

En la conversación, Neme le preguntó a Soledad si es que se consideraba feminista. Al respecto, ella contestó que "no mucho", dejando en claro que eso no significaba ser "machista".

"Creo que ha dado poco resultado. A las mujeres las siguen matando, sigue habiendo femicidios. Uno denuncia, puedes poner todas las medidas de protección, siguen abusando de las mujeres (...) aquí tiene que haber leyes mucho más duras para que resulte esta protección a las mujeres", indicó.

Neme le preguntó luego si es que ella ha vivido algún episodio de violencia en su vida personal, reconociendo Soledad que durante una relación amorosa lo padeció.

"Una vez un pololo me pegó. Ahora que tengo más de 50 años digo 'yo era chica', pero yo tenía veintitantos años (...) Me boxearon, pero lo corté al tiro porque uno sabe a lo que va eso, cuál es la escalada", expresó, enfatizando en que ella pudo tomar esa decisión porque tenía "los medios".

"No dependía de él, no estábamos casados, no teníamos hijos y tampoco lo quería porque era un pololito así no más. Pero hay mujeres que no pueden tomar ese camino", aseveró.

Al oír dicha respuesta, José Antonio le dijo que tal vez los movimientos feministas, en este tipo de casos, tienen un rol. Soledad coincidió con dicho planteamiento, aunque insistió en que no ve aún los resultados de su impacto dentro de la sociedad, reiterando en que los derechos de las mujeres aún se ven vulnerados.

¿Cómo logró salir de la relación? Soledad recordó que tras el golpe, le dijo a quien fue su novio que se fuera inmediatamente de su casa, si no, ella daría una entrevista a los medios de comunicación en donde revelaría su identidad. "No lo vi nunca más, obvio, pero hay mujeres que no tienen eso, porque no tienen los medios, porque tienen hijos, porque hay un montón de otros elementos que en mi caso no había", aseveró.

Esta no fue la primera señal de violencia que le dio su exnovio, recordó Bacarreza. "En algún minuto ya había tenido un aviso y dije 'esto no se ve bien'. Y terminó pésimo. Pero fue un aviso no más, y dije 'a lo mejor se le pasó la mano un poco con el trago, con el alcohol, le vamos a dar otra oportunidad'. Y ya la otra oportunidad fue nefasta (...) Tenía 28, 29 no sé. Grande", cerró.

