Soledad Bacarreza reveló duros comentarios sexistas de colegas de TV deportiva en "45 minutos con" de Mega Plus

05 jun. 2023 - 16:30 hrs.

Este lunes 5 de junio a las 21:00 horas se estrena un nuevo capítulo de “45 minutos con” por Mega Plus. En esta oportunidad, José Antonio Neme entrevistó a la reconocida comentarista deportiva y exatleta, Soledad Bacarreza, la cual abordó los desafíos de su carrera ligada al deporte, enfrentando distintos prejuicios y estereotipos en las décadas de los 90 y 2000.

La exatleta se refirió a los despectivos comentarios de colegas cuando era comentarista de distintos eventos deportivos, ya que frecuentemente dudaban de su profesionalismo.

"Nunca nadie pensó que había llegado a comentar programas deportivos por mérito propio. Recuerdo que en más de alguna ocasión escuché: 'Debe estar acostándose con alguien para estar aquí'".

"No me importaba ser la única mujer"

Además, Bacarreza hizo hincapié en los desafíos de formar parte de un equipo con gran presencia masculina. “No me importaba ser la única mujer en el área deportiva de los 90”, admitió.

Asimismo, la comunicadora se refirió a las constantes presiones que recibió para hablar positivamente sobre los deportistas chilenos que participaban en estas competencias. Sin embargo, actuó en base a sus propias convicciones. “No dejé que me obligaran a hacer cosas que no quería", añadió.

