"Tuvo mucha suerte de que no le pasara nada": Enfermera que asistió a Paty Maldonado cuenta cómo fue el accidente

11 jun. 2023 - 07:10 hrs.

La mañana del pasado viernes 9, la expanelista de Mucho Gusto, Patricia Maldonado, sufrió un grave accidente de tránsito en la ruta 68.

La "Maldo" volcó su vehículo a la altura del kilómetro 28 de la mencionada autopista. Inmediatamente, fue asistida por personas que iban en otros autos, entre ellos, una enfermera que venía detrás de Paty Maldonado.

Enfermera asistió a Paty Maldonado tras accidente

Elizabeth Galleguillos, enfermera, iba camino a la clínica en que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), cuando presenció justo delante de ella que un vehículo Statio Wagon marca Jeep, se volcó y dio varias vueltas de campana antes de impactar con la berma.

La trabajadora del área de la salud conversó con Las Últimas Noticias para entregar detalles de la reacción de la panelista del programa "Tal cual" de TV+.

"Iba por la pista del medio, porque son tres pistas. En una curva el auto se fue al costado, llegó hasta un banco de arena en donde está la berma y chocó contra el cerro, anduvo unos metros por el cerro con el auto de lado, digamos, se dio tres vueltas en el aire y después cayó al suelo", contó Elizabeth.

Auto de Paty Maldonado tras accidente

La enfermera recordó que Paty estaba un poco exaltada por la situación. "La calmé porque estaba un poquito histérica, en shock. Me acerqué, le dije que era enfermera y conversamos un ratito. Yo también estaba nerviosa, porque su auto casi me pega a mí. Se quejaba bastante de dolor de cuello y espalda".

Bromeó con la situación

A pesar del contexto en que se encontraban, la mujer recordó que Paty tomó la situación con humor. "Hizo hasta un chiste porque le dije que tenía una contusión en un ojo. Me preguntó si tenía el ojo puesto. Le dije que sí. 'Ah está todo bien, entonces', me respondió. Me dio mucha risa, me sorprendió que mantuviera el humor".

La enfermera también dijo que, "creo que tuvo mucha suerte la señora de que no le pasara nada, porque fue un accidente grave, voló por el aire".

"No le pasó absolutamente nada, salvo que debe estar muy adolorida y que tuvo una contusión fea en el ojo. Fue como de película. Varios de los que se bajaron me contaron que cuando vieron volando el auto pensaron en lo peor", consignó a LUN.

