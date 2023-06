Pedro Pascal debuta en famoso programa de entrevistas "Actors on Actors": Así luce en Variety

A pocas semanas de conocer a los nominados a los premios Emmy, ceremonia que premia a lo mejor de la televisión estadounidense, Pedro Pascal fue invitado a la nueva temporada de “Actors on Actors”, el famoso programa de la revista Variety.

Si bien en los últimos años Pascal se ganó su lugar en la industria televisiva, debido a sus actuaciones en “Narcos” de Netflix y “The Mandalorian” de Disney+, consolidó su carrera como uno de los actores del momento gracias a la serie “The Last of Us” de HBO.

En este sentido, el actor chileno se sentó frente a la joven estrella Steven Yeun, protagonista de la serie “Beef” de Netflix, para discutir sobre los desafíos de interpretar a los personajes de sus respectivas producciones, que han sido aclamadas por la crítica.

Pedro Pascal and Steven Yeun for Variety’s Actors on Actors pic.twitter.com/TaWefwaGqe

Tal como afirma Variety, también se suman otras celebridades de la televisión actual al programa, tales como: Diego Luna de “Andor” frente a Hayden Christensen de “Obi-Wan Kenobi”, y Katherine Heigl de “Firefly Lane” frente a Ellen Pompeo de “Grey’s Anatomy”.

First look at Ellen Pompeo and Katherine Heigl for Variety’s ‘Actors on Actors’ series. pic.twitter.com/xJMDH9A3bd