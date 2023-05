No fue a Cannes: Pedro Pascal se ausentó del festival para estar en importante momento de su hermana Lux

20 may. 2023 - 18:30 hrs.

Durante esta semana y hasta el sábado 27 de mayo se está desarrollando el Festival de Cine de Cannes, en Francia, importante instancia internacional donde los más aclamados directores y actores asisten a los estrenos del año.

Este 2023 contó con el esperado estreno del cortometraje del director español Pedro Almodóvar, “Extraña forma de vida”, y que es protagonizado por los actores Pedro Pascal e Ethan Hawke.

La cinta de 30 minutos se proyectó el miércoles en el festival francés y la crítica especializada alabó la obra del cineasta hispano, junto con la interpretación del actor chileno.

Sin embargo, en la avant premiere hubo un gran ausente: el propio artista nacional, quien estaba a miles de kilómetros del lugar celebrando junto a su hermana, Lux Pascal, un logro muy relevante en su vida.

El logro de Lux

En concreto, el interprete de Joe Miller en "The Last of Us" estuvo en Estados Unidos junto a familiares y amigos para festejar la titulación de su hermana en la Escuela Juilliard, un conservatorio de artes ubicado en Nueva York.

Pedro compartió el logro de Lux a través de sus redes sociales, al igual que ella. En cuanto al filme al que no asistió, la crítica del diario The Guardian lo definió como "un western queer con un toque de perversión".

En el medio británico aseguran que se alegran de ver a "Almodóvar de nuevo en la silla de montar de Cannes" e incluso auguran que esta producción podría alargarse a un largometraje.

Mira las fotos que subieron a sus redes Lux y Pedro

