"Las personas jóvenes del mundo son mis héroes": Pedro Pascal se emociona al ganar tres premios en los MTV Awards

El actor chileno Pedro Pascal no se cansa de cosechar éxitos mediáticos en Estados Unidos. Como si no fuera poco con que fuera escogido como una de las 100 personas más influyentes de la actualidad por la revista Time, el artista ahora ganó tres premios en los MTV Movie & TV Awards.

Pascal fue galardonado en la sección "Mejor héroe", por su interpretación de Joe Miller en "The Last of Us";"Mejor dúo" con Bella Ramsey, actriz que lo acompaña en la serie de HBO; y "Mejor show".

Cabe resaltar que la ceremonia fue pregrabada debido a la huelga de guionistas en el país norteamericano, la que incluso ha provocado el retraso de algunas producciones.

En su discurso de agradecimiento, Pedro Pascal dijo que “quisiera que todos pudiéramos estar juntos para poder mirarles a los ojos y decirles que todas las personas jóvenes del mundo son mis héroes, y yo no estaría aquí si no fuera por ustedes”.

“Cuando digo que merecen un mundo que sirva a sus intereses, (me refiero a) que merecen estar saludables, merecen estar seguros, merecen que se luche por sus derechos individuales y sean protegidos", agregó.

El actor enfatizó en que "merecen héroes reales en este mundo, porque ustedes son héroes reales para mí, y les amo", y luego bromeó con que "me llevaré estos (premios) a la cama”.

