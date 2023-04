"Es poderoso, conmovedor": Pedro Pascal es elegido como una de las 100 personas más influyentes por la revista Time

13 abr. 2023 - 13:00 hrs.

El actor chileno Pedro Pascal no se cansa de cosechar éxitos mediáticos en Estados Unidos. Y es que en la más reciente edición de la revista Time, fue escogido como una de las 100 personas más influyentes de la actualidad.

Recordemos que la prestigiosa publicación realiza cada año un listado de un centenar de personas que brillaron en diferentes categorías, escogidos por académicos y periodistas.

Pedro Pascal en la lista Time 100

La reseña es escrita por una persona cercana a la estrella escogida. En el caso de Pedro, quien la escribió fue su amiga de años, la actriz Sarah Paulson.

Sarah Paulson junto a Pedro Pascal en un evento del 2005

La actriz ganadora de un Emmy partió relatando: "Pedro Pascal es el maldito tema. Lo siento, ninguna otra palabra servirá. Y no soy parcial, a pesar de saber durante 30 años lo que todos ustedes acaban de entender acerca de Pedro".

"No estoy presumiendo, simplemente tuve la suerte de haber tenido su número de teléfono durante toda mi vida adulta. (Y no, no te lo daré)", añadió a modo de broma.

Luego enumeró un listado de cualidades de su cercano amigo. "Es poderoso, conmovedor, hilarante, tonto, capaz de tener las conversaciones más profundas, dispuesto a sujetarte el cabello cuando estás enfermo y ponerte los hombros más anchos para apoyarse. No es una ficción, es real", señaló.

Pedro Pascal

Para complementar lo anterior, agregó: "Por eso ha aterrizado con tanta seguridad en el cosmos, con una fuerza tan demoledora. En realidad, no es a su forma de Adonis a lo que estás respondiendo. Es la belleza que lleva dentro."

"Su luz interior es tan brillante que tus ojos simplemente tardan un tiempo en adaptarse. Pero ahora que lo has visto, también lo sabes. Él es todo el maldito tema", cerró.

