La reflexión de Gonzalo Ramírez por bebé fallecida en San Antonio: "No se puede morir una guagua por falta de atención"

07 jun. 2023 - 13:00 hrs.

El martes de esta semana se informó de la muerte de una bebé de dos meses en el Hospital de San Antonio, en la región de Valparaíso, por un cuadro de neumonía grave por virus sincicial.

La lactante se encontraba a la espera de ser trasladada hasta la ciudad de Arica, ante la falta de camas pediátricas.

De acuerdo a lo anterior, el periodista de Meganoticias Gonzalo Ramírez, hizo una profunda reflexión acerca de este caso, haciendo énfasis en la atención médica que recibió la pequeña.

La reflexión de Gonzalo Ramírez

En primera instancia, el comunicador, mientras conducía este miércoles Meganoticias Conecta, señaló que "no se nos puede morir una guagua así por falta de atención".

A partir de allí, recalcó que "me hubiera encantado tener a una autoridad aquí para hacerle las preguntas que corresponde. Cuántas camas hay, cuántas hay por región y por qué no está funcionando el sistema como funcionó en la pandemia, entre el sistema público y privado".

"¿Me pueden explicar la lógica de que la cama esté disponible en Arica?"

Ramírez continuó con sus descargos y manifestó que "da lo mismo si hay que pagarle a una clínica. Con los impuestos que yo pago, me alegro de que se usen en esas cosas y no en otras tonteras. Ahí tiene que estar la plata, bien dirigida".

En tanto, indicó que "uno no es experto en manejo de redes, pero me pueden explicar la lógica de que la cama disponible para una persona de San Antonio esté a casi 3 mil kilómetros en Arica... De verdad que no entiendo".

"Si no estamos con el 100% ocupado, cómo vamos a mandar a una guagua a Arica desde San Antonio. Si tienes Valparaíso y Santiago, me imagino que es porque no tienes camas", añadió.

