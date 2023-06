Por segundo día consecutivo: Microsoft presenta fallas en sus servicios de Outlook y Teams

Al igual que el lunes recién pasado, Microsoft presentó durante este martes fallas en sus servicios de Outlook y Teams, lo que ha significado que los usuarios tengan problemas para enviar correos electrónicos u ocupar otras de las funciones de estas plataformas.

La situación fue alertada a través de la página de "Estado del Servicio" de la propia empresa, que informó esta mañana que "estamos teniendo problemas, pero estamos trabajando en ello".

En este sitio web se puede apreciar que los servicios que permanecen caídos son efectivamente Outlook y Teams (consumer), los cuales aparecen con una cruz de color rojo (puedes hacer clic aquí para ver el detalle).

En tanto, otras herramientas como Skype, Microsoft Whiteboard y Microsoft Lists, sí están operativas.

En el caso de Outlook, cibernautas han señalado que no carga la plataforma para poder ingresar, mientras que otros han tenido problemas para redactar correos, lo que ha significado inconvenientes para trabajar.

