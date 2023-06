La realeza no felicitó a Lilibet: Así fue el cumpleaños de la hija del príncipe Harry y Meghan en California

El príncipe Harry y Meghan Markle celebraron el cumpleaños de su hija Lilibet Diana en la más estricta intimidad de su hogar en California, Estados Unidos. Incluso, la realeza británica ignoró a la hija menor de los duques de Sussex y no emitió ningún comunicado oficial por su aniversario.

Happy birthday Princess Lilibet Diana. May God’s grace and favour always locate you. 👸 🎂 🎈#HappyBirthdayPrincessLilibet #LilibetDiana2 #HappyBirthdayLili pic.twitter.com/F5jQC41CpG