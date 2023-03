¿La hija de Harry y Meghan Markle es princesa?: Así fue el polémico bautizo de Lilibet Diana

12 mar. 2023 - 19:00 hrs.

El príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a generar polémica y esta vez lo hacen con el bautizo de su hija menor, Lilibet Diana. Los duques de Sussex se refirieron por primera vez públicamente a la pequeña como princesa, lo que ha generado un debate en Reino Unido. Pero eso no es todo.

La pareja informó en un comunicado que bautizó a la nieta menor del rey Carlos III con un reverendo de la iglesia anglicana estadounidense, refiere el Daily Mail.

El medio británico analiza si la menor, quien cumplirá dos años en junio, es realmente princesa y comenta las consecuencias de su bautismo en los Estados Unidos.

As first reported by @People, a Sussex rep confirms: "I can confirm that Princess Lilibet Diana was christened on Friday, March 3 by the Archbishop of Los Angeles, the Rev John Taylor."



King Charles, Queen Camilla, Prince William, Princess Kate were invited but didn't attend. pic.twitter.com/Ayi1tAblQB — Omid Scobie (@scobie) March 8, 2023

¿La hija de Meghan Markle y Harry es princesa?

En el comunicado emitido por Meghan y Harry, los duques llaman a su hija “princesa Lilibet Diana”.

El Mail explica que es la primera vez que usan ese título formalmente y que, de hecho, Lili y su hermano mayor, Archie, se convirtieron automáticamente en príncipe y princesa cuando Carlos III ascendió al trono en septiembre de 2022.

El reporte aclara que, como los padres de los niños se desvincularon de sus deberes reales, serán los propios Archie y Lili quienes decidan en el futuro si quieren ostentar sus títulos y si quieren ser llamados “sus altezas reales”.

Cabe acotar que en el sitio oficial del Palacio de Buckingham no le ponen los honoríficos a los dos niños en la lista de la línea de sucesión.

Harry and Meghan's spokesperson says: "I can confirm that Princess Lilibet Diana was christened on Friday, March 3 by the Archbishop of Los Angeles, the Rev John Taylor."

Below is the official Royal Family website: pic.twitter.com/rtEEn2zzFL — Russell Myers (@rjmyers) March 8, 2023

El bautismo anglicano de la hija de Meghan Markle

El otro aspecto que genera dudas es la iglesia elegida por el príncipe Harry para bautizar a su hija. El anuncio dice que Lilibet recibió el sacramento el viernes 3 de marzo por parte del "arzobispo de Los Ángeles, el reverendo John Taylor".

Sin embargo, según el Daily Mail, el Arzobispo de Los Ángeles es el Reverendísimo José H. Gómez, y no Taylor. Este último en realidad es obispo en esa ciudad, pero de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos.

La pregunta que surge es si Lili tendría que ser bautizada en una iglesia de Gran Bretaña para estar en la línea de sucesión. El artículo aclara que no será necesario, pues no es un requisito.

También destaca que la ceremonia religiosa no se hizo dentro de una iglesia, sino en la casa de Meghan y Harry en Montecito.

📜 Under a 1917 rule, Archie Harrison and Lilibet Diana were afforded the titles of prince and princess when their grandfather King Charles became monarchy.

Oh yes! Precious, HRH Prince Archie Harrison of Sussex and HRH, Princess Lilibet Diana of Sussex. You are loved ❤️ pic.twitter.com/7neAWGTybi — MimiRoche (@Mimicinque) March 8, 2023

Todo sobre Famosos