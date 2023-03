La reacción del príncipe Harry y Meghan Markle a la invitación del rey Carlos III a su coronación

06 mar. 2023 - 20:00 hrs.

El rey Carlos III invitó al príncipe Harry y a Meghan Markle a su coronación, a pesar de la ola mediática que los duques de Sussex han generado con su serie de Netflix y el libro “Spare”, que dejan mal parados al príncipe William y a la familia real en general.

Muchos ponían en duda que el hijo primogénito de la reina Isabel II quisiera contar con la presencia de su hijo y nuera en el histórico evento, pero finalmente cedió.

La confirmación de la invitación llega poco después de una reveladora entrevista de Harry con el doctor Gabor Maté, en la que acusó a su entorno familiar de criarlo con carencias de amor y cariño.

EXCLUSIVE - The King HAS now invited the Duke and Duchess of Sussex to the Coronation but they haven’t decided whether to attend. The invite comes as Harry says sharing his trauma is an "act of service", using drugs helped him heal and Meghan “saved” him https://t.co/emGpEu5njN — Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) March 5, 2023

El príncipe Harry revela que padece Trastorno de Estrés Postraumático

Harry conversó en una entrevista televisada con el doctor Maté, especialista en traumas y adicciones. El médico canadiense dijo que, tras escuchar al príncipe y leer su libro, concluyó que sufre de Trastorno de Estrés Postraumático, reseña TMZ.

El entrevistado afirmó que su propio médico le había diagnosticado TEP, y que en parte se debía a la trágica muerte de su madre, Lady Di.

Entre las declaraciones del duque destacan sus señalamientos contra su familia por no recibir suficiente amor y afecto cuando era niño. También dejó entrever que sus parientes estaban fuera de contacto y eran insensibles.

Además, dijo que la vida de la realeza es “intrínsecamente falsa”, que había caído en adicción a drogas y que fue Meghan quien lo salvó.

Join us on Saturday, March 4th for a virtual live conversation between Prince Harry, The Duke of Sussex and Dr. Gabor Maté, renowned speaker and author of THE MYTH OF NORMAL: TRAUMA, ILLNESS, AND HEALING IN A TOXIC CULTURE. pic.twitter.com/F06gT630Bz — Dr. Gabor Maté (@DrGaborMate) February 25, 2023

¿Meghan Markle y Harry asistirán a la coronación del rey Carlos?

Un portavoz de Harry dijo que el príncipe recibió la invitación de su padre a la coronación, agendada para el 6 de mayo de 2023.

"Puedo confirmar que el duque recibió recientemente correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad con respecto a la coronación", expresó.

"Una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán no será revelada por nosotros en este momento", comentó el vocero. Con lo anterior, la reacción de Harry y Meghan parece ser: “Lo vamos a pensar”, según otro reporte de TMZ.

🎶 Twelve newly commissioned pieces of music will be performed at the Coronation of The King and The Queen Consort at @Wabbey, showcasing musical talent from across the United Kingdom and the Commonwealth.



Find out more ⬇️ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 18, 2023

