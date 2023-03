Pese a que los invitaron: Carlos III y William no fueron al bautizo de Lilibet, la hija menor de Harry y Meghan

08 mar. 2023 - 17:00 hrs.

Uno de los momentos más importantes para las familias que profesan alguna religión del cristianismo, corresponde al sacramento del bautismo. En los últimos días, el príncipe Harry y Meghan Markle bautizaron a su hija menor, Lilibet Diana.

La pequeña fue bautizada bajo el credo anglicano, religión que profesa toda la familia real de Inglaterra. A grandes rasgos, esta fe es muy similar a la católica, aunque no tienen las mismas autoridades eclesiásticas, por solo mencionar una de las diferencias.

El rey Carlos III no fue al bautizo de su nieta

El bautizo de Lilibet se realizó en la mansión familiar que tienen en Montecito, California, en Estados Unidos, con cerca de 30 invitados, entre los que estuvo el actor Tyler Perry, quien fue escogido como el padrino de la pequeña, informa el Daily Mail.

Meghan y Harry extendieron una invitación al rey Carlos III, la reina consorte Camila y también al príncipe William y su esposa, Kate Middleton. Todos se excusaron de ir, declaró una fuente a People.

Príncipe William y el rey Carlos III

Se desconoce la fecha en que el matrimonio invitó a la familia real para asistir al evento, que contó con la presencia del obispo anglicano de Los Ángeles, el reverendo John Taylor.

Tras la ceremonia religiosa, la familia hizo una pequeña recepción, que fue armonizada con las canciones que sonaron durante la boda de Meghan y Harry. Asimismo, un coro góspel interpretó las canciones "Oh, Happy Day" y "This Light of Mine".

Este "desaire" que le hicieron al príncipe Harry y Meghan Markle desde la casa real, mantiene el suspenso sobre si ellos aceptarán la invitación de asistir a la coronación del rey Carlos III.

