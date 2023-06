"Mucho más barato": Daniela Benítez, actriz de serie sobre la cantante Cecilia, vive la mitad del año en Ecuador

05 jun. 2023 - 14:00 hrs.

Una de las actrices chilenas que ha forjado una carrera en el teatro musical es Daniela Benítez. La artista ha participado en varias obras como "Las Madonnas" y "La pérgola de las flores".

Su futuro laboral iba como avión, pero este tuvo un "aterrizaje" abrupto tras la llegada del Covid-19, que impidió la producción de montajes teatrales.

"Todo es mucho más barato"

En este contexto, Benítez, a inicios del 2021, viajó a Ecuador, en concreto a playa Olón, quedándose todo el primer semestre por allá, trabajando en proyectos en Chile de forma telemática.

Esta dinámica la repitió el 2022 y también este 2023. "Voy en cierta temporada, porque desde fines de mayo a diciembre es pura lluvia, no hay mucho turismo y yo aprovecho de venir a Chile a trabajar o ir a Estados Unidos", indicó en una entrevista a Las Últimas Noticias (LUN).

Daniela Benítez

Además del clima, Benítez aseguró que vivir por allá conviene. "Todo es mucho más barato. Yo me he quedado en distintos lugares, hostales, y este año arrendé un pequeño departamento. Si cocinas en la casa y no sales a comer, puedes gastar 500 mil pesos. Si quieres salir un poco, unos $600 mil", aseveró.

"La vida que tengo en Olón me gusta mucho más que la vida que tengo en Santiago. Uno no anda estresado corriendo, es una vida más relajada. No es una ciudad enfocada en lo laboral y en producir (...) empecé a abrirme a que puedo vivir en cualquier lado mientras pueda trabajar", expresó.

Cabe precisar que en octubre de este 2023, Daniela estrenará la serie "Cecilia", en la que ella encarna a la mítica cantante chilena de dicho nombre. "Tuve que ensayar como un mes y medio para hacerlo desde mi voz (su personaje) y tratando de encontrar su sonido", concluyó.

