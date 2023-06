"Me enteré por el periódico": Así supo el Señor Barriga que 'El Chavo del 8' llegó a su fin

03 jun. 2023 - 16:00 hrs.

Sin duda alguna, “El Chavo del 8” es el programa más famoso de la comedia televisiva en español. Tanto es así, que su influencia sigue vigente en la cultura popular. Sin embargo, el final de la serie pasó por algunos problemas, como fue en el caso de Edgar Vivar, el actor que interpretó al "Señor Barriga".

Si bien el "Señor Barriga" es un personaje caracterizado por su sobrepeso, el actor tuvo que dejar de interpretarlo en 1992, año en el que abandonó el programa por dicha condición, que le produjo problemas cardiovasculares que le obligaron a bajar de peso.

Asimismo, durante ese año recibió la terrible noticia de que “El Chavo del 8” llegó a su fin, luego de dos décadas de transmisión y una audiencia de millones de personas, pero no se enteró cómo él lo esperaba.

¿Cómo se enteró Edgar Vivar que "El Chavo del 8" terminó?

Durante una conversación con Darío Ripoll, en el programa “Acapulco en la azotea”, Vivar explicó que, a diferencia de sus otros compañeros, supo de una forma inesperada que el famoso programa de comedia se canceló.

“Ni muchas gracias. Yo me vine a enterar por el periódico, te lo juro. A mí no me avisaron”, confesó Vivar, refiriéndose a que no recibió ninguna noticia sobre la cancelación y ni siquiera un agradecimiento por parte de Televisa por los años que interpretó al "Señor Barriga", "Ñoño" y al "Botija".

De este modo, añade que posteriormente llamó a Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”, para conocer los motivos de la cancelación y el popular comediante procedió a explicarle cuál era la situación.

¿Por qué terminó "El Chavo del 8"?

Durante la entrevista, Vivar añade que "Chespirito" le reveló que la programación de Televisa se encontraba atravesando una serie de ajustes, en los cuales querían rescatar a las producciones más exitosas, como “Mujer, casos de la vida real” y “El Chavo del 8”. No obstante, Gómez Bolaños rechazó la nueva oferta que el canal le hizo.

“Entonces, nos quieren cambiar de día de transmisión de ser los lunes de 8 a 9 de la noche, nos querían los sábados de 8 a 9 de la noche. Me dice Roberto algo que en mí pesó mucho: ‘Necesitamos vacaciones’, y le digo: ‘Tienes toda la razón’”, declaró Vivar.

