"Soy una mujer soltera": Dani Aránguiz explica el 'corazón' que le dejó a Marcelo Ríos en una publicación

Esta semana, Marcelo "Chino" Ríos mostró a través de su cuenta de Instagram su nueva adquisición automovilística, correspondiente a un lujoso Lamborghini.

En la publicación, el extenista chileno recibió una decena de comentarios de parte de sus seguidores, incluyendo uno que no pasó desapercibido por parte de los internautas.

Hablamos del mensaje que le dejó Daniela Aránguiz, quien no quiso quedar fuera de la avalancha de elogios hacia el auto, escribiéndole un emoji de un corazón.

Dicho comentario recibió decenas de respuestas, argumentando algunos que Daniela estaba "buscando nueva pareja" ahora que está soltera, que es "interesada", que quería salir a "dar una vuelta", entre otros.

Comentario de Daniela Aránguiz a Marcelo Ríos

Daniela Aránguiz responde

Tras ver la gran cantidad de mensajes que recibió, Daniela Aránguiz alzó la voz y decidió desmentir algunas respuestas que le dejaron.

"Cachai' que ayer (30 de mayo) le puse un corazón como un like al auto del Chino Ríos, porque me gustó el auto, lo encontré súper lindo, morado… pero qué onda los comentarios. Yo cacho los comentarios porque me etiquetan y yo digo qué onda... ‘te estai' pelando’, ‘querís que te saquen a dar una vuelta’... me dan risa", explicó.

Daniela Aránguiz

Luego aclaró: "Si me quiero pelar, me pelo con quien quiero, porque soy una mujer soltera, que no es el caso, porque le puse un corazón a un auto, y no necesito que me saquen a dar una vuelta porque tengo un auto igual de bacán que el Chino".

"Si quiero mañana mismo voy y me compro el mismo auto que el Chino Ríos... así que de interesada nada, duela a quien le duela, porque no todas las mujeres somos iguales", concluyó.

