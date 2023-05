Angelina Jolie muestra sus tatuajes con un vestido negro en Jamaica: Shiloh celebró su cumpleaños en la isla

La belleza de Angelina Jolie cautivó a Jamaica. Recientemente, la intérprete viajó a la isla y asistió a un importante evento literario con su hija Shiloh, dejando en evidencia uno de sus más llamativos outfits.

En medio de su visita, resaltó el look de Shiloh, quien cumplió 17 años el sábado 27 de mayo. La adolescente reapareció junto a la estrella, mostrando una vez más su cabeza rapada.

El portal Jamaica Observer informó que la visita de Angelina Jolie ocurrió en el marco del 15º Festival Literario Internacional Calabash en Treasure Beach, St. Elizabeth.

A través de las redes sociales, los usuarios fueron quienes difundieron los momentos que vivieron junto a la actriz y su hija. En algunos de los post, puede notarse que Jolie llevó puesto un vestido negro de tirantes, que daba visibilidad a los tatuajes en su espalda.

Despite a “travel advisory,” Jamaica is still keeping …🇯🇲💚 #AngelinaJolie @calabashfest #Calabash2023 pic.twitter.com/I0Ed5T5jMM

En Twitter, desató comentarios como: “Incluso si ella no fuese tan hermosa por fuera, todavía estaría enamorado”; “Belleza natural”; y “Definitivamente y bellamente sexy dama”.

🆕 #AngelinaJolie spotted with the birthday girl Shiloh, Saturday at the 15th Calabash International Literary Festival in Treasure Beach, St Elizabeth. 𝙑𝙞𝙙𝙚𝙤 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙇𝙞𝙣𝙖 𝘿𝙝𝙞𝙣𝙜𝙧𝙖 pic.twitter.com/s6xIGpBaE9