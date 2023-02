La noble razón por la que la hija de Angelina Jolie decidió rapar su cabello: La nueva foto de Shiloh

La actriz y activista, Angelina Jolie, reveló por qué su hija Shiloh, de 16 años, se cortó el cabello al estilo militar. La famosa actriz publicó sutilmente las razones en sus redes sociales hace poco.

La causa es tan buena y noble que habla sobre la crianza que la artista de Hollywood le está dando a sus hijos. Especialmente, sobre los valores inculcados en Zahara, Maddox, Pax, Shiloh y los gemelos Vivienne y Knox.

Todo sobre Angelina Jolie

Angelina Jolie trata de que sus seis hijos tengan empatía y que sean solidarios. Precisamente, esas fueron las razones que llevaron a su hija adolescente a cortarse el cabello.

La actriz Angelina Jolie se caracteriza por apoyar causas nobles. Recientemente, usó Instagram para impulsar una campaña que apoya a las mujeres iraníes que luchan para poder colgar la yihad.

Se trata de una obra en la que trabaja Prune Nourry. La artista francesa lleva a cabo un proyecto de arte que se solidariza con “las valientes mujeres en Irán que luchan por la igualdad”, escribió Jolie en su cuenta.

A través de un carrusel, la protagonista de Maléfica ofrece información detallada del proyecto. Además, alienta a las mujeres a cortarse un mechón de su cabello y enviarla a una dirección que postea.

Luego de decir que la exposición se inaugura el 8 de marzo, asegura que su familia está participando. En un video colgado en la misma publicación puede verse los mechones de Shiloh y de Zahara.

🆕 #AngelinaJolie and her daughters, Shiloh and Zahara, participated at Prune Nourry's project to show solidarity with women of Iran.



"to show solidarity with brave women in Iran who are struggling for equality and rights, and to honor their courage. My family are taking part." pic.twitter.com/k5ijihdwlb