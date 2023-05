"Siempre serás una leyenda": Así suena ahora la voz de Miguel Bosé tras ocho años sin poder cantar

27 may. 2023 - 21:00 hrs.

Los fanáticos de Miguel Bosé se encuentran muy conmovidos. Recientemente, el famoso intérprete español de 66 años hizo su gran retorno a los escenarios y cantó uno de sus temas más personales. Todo esto, tras ocho años sin poder proyectar su voz.

El espacio que eligió Bosé para volver a expresarse musicalmente fue el programa de televisión "Cover Night" de Televisión Española. La transmisión en vivo y el diferido de este acogieron las primeras reacciones.

La “nueva” voz de Miguel Bosé

El tema que eligió Miguel Bosé para este regreso a la música fue “Te amaré”, uno al que describió como “perfecto” en su libro “Bosé, historia secreta de mis mejores canciones”, según RTVE.

Frente a él, se mostraron conmovidos los jurados Mónica Naranjo, Ruth Lorenzo, Juan Magán y Chanel Terrero. Aunque su voz demostró menos potencia que antes de su incidente, las diferencias para muchos de sus fans fueron imperceptibles.

Entre los comentarios del clip se encuentran reacciones como: “Fue emocionante escucharlo cantar de nuevo”; “Dios mío qué fuerte. Volver a verlo, cantar es algo único”; “Con cada frase he llorado. Valoro mucho su recuperación. Ha resurgido el gran artista que siempre fue";“Es un grande y siempre lo será, ojalá se recupere completamente para poder disfrutarlo más”.

Este es el video de su actuación:

¿Por qué perdió la voz Miguel Bosé?

En una entrevista con El Hormiguero, Miguel Bosé explicó cómo terminó sin voz y qué hizo para recuperarla. Según aseguró, en 2022 se sometió a una cirugía de espalda por fuertes dolores.

Tras los estudios pertinentes, su doctor se dio cuenta de que su pérdida de la voz se originó por un implante dental mal puesto que se infectó. La afección tomó la cara y llegó hasta sus intestinos.

“Me quitaron la muela y al día siguiente la voz me había vuelto. ¡Después de ocho años!... Yo ya le pedía a Dios que si no podía cantar no cantaba, pero que me devolviera la voz para que mis hijos supieran cuál era el timbre de la voz de su padre”, detalló el intérprete.

La historia detrás de la pérdida de voz de Miguel Bosé #BoséPastorEH pic.twitter.com/NHafcdsoNy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 1, 2023

