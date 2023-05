Aylén Milla recibe cariñoso mensaje de su ex Marco Ferri tras revelar que tiene cáncer: "Te quiero"

25 may. 2023 - 12:05 hrs.

Durante la madrugada de este jueves 25 de mayo, la modelo argentina y exchica reality Aylén Milla reveló públicamente que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo.

"Tengo cáncer de mama (...) quiero ser genuina, real, y abrir mi corazón. Creo que este es el momento adecuado para contarlo. Lo guardé en silencio por muchos meses, hasta que consideré que estaba fuerte para hacer esto", partió diciendo Aylén en un video que duró cerca de 10 minutos.

"Me imagino que voy a recibir mucho amor. Es todo lo que quiero recibir. Claramente, lo digo, y con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca", expresó también.

El apoyo de Marco Ferri

Como era de esperarse, Aylén Milla recibió miles de comentarios de apoyo a través de sus redes sociales, de parte de sus seguidores que ya sospechaban que algo no andaba bien con su salud.

Entre dichos mensajes se encontraba uno de Marco Ferri, expareja de Aylén, quienes tuvieron una fugaz relación amorosa que comenzó en el 2014 luego que ambos participaran del reality de Mega, "Volverías con tu ex".

Aylén Milla y Marco Ferri

El italiano escribió un cariñoso mensaje que dice: "Un ejemplo para muchos en lo más importante: cómo tomar hasta los momentos más difíciles de la vida".

A modo de cierre, escribió "enhorabuena y feliz de que hayas compartido tu fuerza. Siempre creí en ti. Te quiero".

El mensaje del europeo logró más de mil "me gusta" en cosa de horas y decenas de respuestas, de personas que valoraron que él le diera un mensaje de este tenor en un momento tan complejo para ella.

Comentario de Marco Ferri

