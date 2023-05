"Está picada porque tenemos pololo": Hija de Helhue Sukni responde a su madre por video donde dice que la dejan sola

23 may. 2023 - 05:15 hrs.

¿Qué pasó?

Hace unos días la abogada Helhue Sukni compartió un video en su cuenta de Instagram donde planteaba un duro reclamo contra sus hijas por dejarla totalmente sola.

“No tengo a nadie que me grabe, no tengo a nadie que me acompañe” fue una de las frases que la jurista dijo en el registro de nombre “Video en soledad”, todo porque sus tres retoñas no estaban junto a ella.

La respuesta de la hija mayor

Fadwa Rabi, de 31 años, es la hija mayor de Helhue y en conversación con Las Últimas Noticias respondió al reclamo que hizo su madre en redes sociales.

“Yo creo que mi mamá todavía no se da cuenta que nosotras ya somos mujeres hechas y derechas”, comenzó diciendo.

Asimismo, añadió que “dos de nosotras vivimos con ella, no está sola. El tema es que todas tenemos nuestras actividades”.

“No entiende que nosotras estamos grandes. Cree que aún somos chicas. Estamos en la casa todo el rato. Siento que ella lo hace porque está medio celosa”, aseveró Fadwa.

“Está picada porque todas tenemos pololo y ella no. Quizás con pololo sería diferente, pero tú tienes que saber que sin pololo los panoramas sociales no le faltan nunca. Creo que no quiere aceptar la realidad”, cerró su retoña.

