Atrás quedó 'Sofía': El cambio de look de Ignacia Baeza para su nuevo personaje en la teleserie "Generación 98"

Han pasado ya unos cuantos días desde la emisión del último capítulo de "La Ley de Baltazar" y, mientras unos aún lloran la muerte de su protagonista, otros ya comienzan a pasar la página para dar pie a nuevos proyectos.

Es el caso de la actriz de la actriz de Mega Ignacia Baeza, quien interpretó a Sofía Mondaca, nuera de Baltazar. Ahora, la artista se prepara para dar vida a un nuevo personaje en la nueva teleserie "Generación 98".

Ignacia Baeza como Sofía en "La Ley de Baltazar"

En el proyecto, escrito por Pablo Illanes, Baeza interpretará a Loreto "La Alcachofa", papel para el que ya se está preparando.

Los cambios de apariencia son una de las estrategias más utilizadas por los actores para poder dejar atrás un papel con el que pasaron mucho tiempo. En el caso de Ignacia Baeza, unos retoques en su cabello hicieron el truco.

"Sacar el look de la teleserie anterior"

Fue dentro de las instalaciones de Mega que el equipo del canal logró darle una nueva vida a su imagen, para oficialmente despedir a Sofía.

"Adiós Sofía. Bye bye", se le escucha decir a Ignacia, mientras que le decoloran un poco las puntas.

Unos cortes de chasquilla y unos tonos claros más tarde, su imagen renovada es develada.

"Estoy muy contenta con este cambio de look. De partida, porque el color me quedó hermoso. Quería aclarar el pelo, las puntas, y sacar el look de la teleserie anterior. Vamos a tener una chasquilla, una melena más corta", contó Baeza a las cámaras.

Revisa el nuevo look de Ignacia Baeza para "Generación 98"

