"Tenemos nuestra locura": Ignacia Michelson y Marcianeke impactan a seguidores con osada foto en ropa interior

17 may. 2023 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Todo parece ser “color de rosa” en la relación sentimental que mantienen la exchica reality, Ignacia Michelson, con el cantante de música urbana, Marcianeke, quienes quisieron compartir su amor de una osada manera.

Es así como sus seguidores evidenciaron diversas reacciones a una fotografía que publicaron ambos en Instagram donde aparecen en ropa interior.

Ir a la siguiente nota

La publicación

Para la imagen, la modelo eligió una frase del escritor Charles Bukowski: “Entiéndanos. No somos como un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma”.

Al poco rato de publicada, la foto se acercaba a un millar de comentarios. No faltaron los usuarios que trolearon al cantante por su pose. Sin embargo, muchos otros seguidores les respondieron con comentarios positivos.

Todo sobre Marcianeke