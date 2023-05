"No hay más tumor": Nico Yunge confirma estar libre de cáncer después de un año de tratamiento

14 may. 2023 - 17:00 hrs.

Una excelente noticia compartió el exchico reality Nico Yunge en sus redes sociales. El exparticipante del docu-reality "Perla, tan real como tú", reapareció en su cuenta de Instagram para compartir los exitosos resultados de su tratamiento médico.

Es que durante mucho tiempo permaneció alejado del ojo público, para trabajar tanto en su salud mental como física, explicó Yunge.

Es que desde que fue diagnosticado con cáncer en 2021, tanto su salud física como mental habrían sufrido un considerable deterioro, según explicó en su publicación.

"Desde que encontraron el tumor en mi cuerpo, mi salud mental empeoró, y mi preocupación y ansiedad sufrió mucho", explicó.

"Estoy en el camino correcto"

Sus palabras fueron acompañadas por una imagen en la que se le ve recostado en una camilla en el Hospital Universitario Real de Liverpool, Inglaterra, recinto en el que aún se encuentra internado, para la recuperación después de una cirugía.

"Hoy día removieron lo último que quedaba del tumor, no tengo cáncer y no hay más tumor, no puedo expresar mi alegría y alivio de saber que estoy en el camino correcto a mejorar mi vida y vivir la vida sana que me merezco", escribió el joven.

Su mensaje contiene palabras tanto de amor y gratitud para su familia y el equipo médico que lo atendió durante un año y medio.

¿Qué cáncer tenía?

Fue en 2021 que a través de una endoscopia le encontraron los tumores malignos. Si bien no especificó cuál era la estructura afectada, sí contó que los especialistas encontraron pólipos sospechosos.

Los pólipos son masas no necesariamente cancerígenas, pero que con el tiempo se pueden volver malignas, que aparecen en las estructuras recubiertas por mucosidad, como las paredes internas de las distintas estructuras del sistema digestivo.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Consulte siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

