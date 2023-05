Savka Pollak revela dura crisis económica debido a que su expareja no paga la pensión: "No tengo nada"

14 may. 2023 - 15:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un duro momento económico está atravesando la periodista y conductora de TV, Savka Pollak, producto del no pago de pensión de alimentos de parte de su expareja y padre de sus hijos.

La profesional, de 49 años, sorprendió contando que el dueño del departamento donde vive le dio un plazo de 30 días para desalojarlo.

Los problemas financieros de Savka

Savka, en conversación con Las Últimas Noticias, detalló sobre el alquiler de la propiedad que habita que “no es que no pagaba el arriendo, solo me demoraba”.

Asimismo, la periodista se sinceró y explicó que “te juro que pienso en todo esto y me duele la cabeza, ando mal, con pena”.

Y es que su problema de plata tiene directa relación con la deuda de pensión alimenticia del padre de sus cuatro hijos. “Se les rebajó la pensión alimenticia en casi un 90% a cada cabro”, aparte de tener pensiones impagas, comentó.

Consultada sobre dónde irá, dijo estar complicada, pero se las arreglará. “No tengo nada ni nadie que me apoye mucho. Yo soy la punta de flecha de toda mi familia”.

“Acá en Santiago no tengo dónde llegar, pero lo voy a resolver. Iré a vivir a otro lado nomás. He resuelto mil veces situaciones como estas y sé que lo voy a hacer”, expuso.

“¿Cómo no me va a faltar la plata, si hay un padre que no paga? Vivo en una crisis económica. Me ha faltado durante los últimos diez años una pata de la mesa y he tenido que enfrentarlo como he podido nomás. Tampoco he podido desarrollarme profesionalmente como lo podría haber hecho”, cerró.

