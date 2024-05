Boric responde a caricatura de Instagram sobre su "metamorfosis": "No es lo mismo ser activista que Presidente"

15 may. 2024 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric respondió este miércoles a una ilustradora que, en su cuenta de Instagram, publicó un dibujo en el que se mostraba la "metamorfosis" del Mandatario.

La "metamorfosis" de Boric

Se trata de la cuenta "holamirona", que suma más de 28 mil seguidores, y en donde constantemente sube caricaturas de la contingencia, de política y crítica social, siempre desde la mirada del humor.

Todo sobre Gabriel Boric

En esa línea, la dibujante publicó una imagen con nueve viñetas titulada "Metamorfosis / ¡Seguimos! (cambiando)", en las que el jefe de Estado aparece en distintas facetas, ya sea como diputado, Presidente de la República, Winnie The Pooh, carabinero, entre otros.

Instagram @holamirona

La ilustración no dejó indiferente a Boric, quien no dudó en responder, reconociendo que "no es lo mismo ser activista que Presidente".

¿Qué escribió el Presidente Gabriel Boric sobre su dibujo?

"Está bueno. Desafiante pensar qué puede venir a tus ojos (me imagino que el último expresa esa incertidumbre). Un abrazo", le escribió la máxima autoridad del país, aludiendo a la viñeta en la que se le ve de verde y con una serie de espinas.

Su comentario, a su vez, fue respondido por decenas de internautas, una de las cuales le dijo: "Es que nos has defraudado demasiado en esta metamorfosis".

Ante eso, el Mandatario nuevamente salió al paso y contestó: "Lo entiendo. No es lo mismo ser activista/dirigente de una causa particular, legítima, ni diputado, a ser Presidente de todos los chilenos".

"La diferencia en las responsabilidades implica asumir cambiar, pero sin nunca abandonar los principios", agregó.

Finalmente, aseguró que "yo no olvido por qué llegamos hasta aquí, aunque por diferentes circunstancias (condiciones materiales, correlación de fuerzas, disputas perdidas o errores propios), no podamos hacer todo lo que querríamos hacer. Pero hay que seguir trabajando con las convicciones firmes. Saludos".