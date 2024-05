Detienen a ocho integrantes de "Los Piratas" en Antofagasta: estarían relacionados al Tren de Aragua

15 may. 2024 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de Carabineros en la región de Antofagasta culminó con la detención de ocho integrantes de la banda "Los Piratas", organización criminal que estaría presuntamente relacionada con el "Tren de Aragua".

Ocho detenidos

La acción policial se llevó a cabo en el campamento Cerro Bonito, ubicado en la parte alta central de la ciudad de Antofagasta, y estaba relacionado con un doble homicidio ocurrido la semana pasada en el sector La Rinconada.

Según reporta Emol, más de 100 policías participaron en el operativo, en el que además se encontraron 2,5 kilos de ketamina y armamento de guerra.

Evidencia policial (Aton Referencial)

En total fueron nueve detenidos, uno por agredir a personal de Carabineros, mientras que otros ocho formaban parte de la banda "Los Piratas". Todos los detenidos son varones de nacionalidad venezolana y se encuentran en situación irregular en el país.

Relación con el "Tren de Aragua"

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, confirmó que los detenidos forman parte de una organización criminal extranjera. "Se logra, en definitiva, dar con una organización criminal como dije, de origen venezolano", dijo.

Pese a esto, el persecutor no confirmó la relación entre "Los Piratas" y el Tren de Aragua. "No podemos descartar de que a lo menos algunos de las personas que se encuentran detenidas podrían pertenecer a aquella organización, pero es un tema que evidentemente será materia de investigación, pero no podemos descartarlo", señaló el fiscal Castro.

Dos de los detenidos presentan quemaduras de gravedad, las que estarían relacionadas con la quema del vehículo en el sector de La Rinconada que dio origen al operativo policial.

Carabineros informó también que en los allanamientos realizados se encontraron granadas de uso militar y armas de fuego, una de las cuales está modificada y apta para disparar. Además, se encontró un fusil de uso airsoft, un chaleco táctico, más de 130 municiones de uso real de calibre 9 milímetros, celulares y droga.