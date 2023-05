"Dame una señal": El llamado de José Antonio Neme a la Virgen de Fátima en el "Mucho Gusto"

12 may. 2023 - 13:15 hrs.

En el "Mucho Gusto", durante la mañana de este viernes 12 de mayo, los conductores José Antonio Neme y Karen Doggenweiler conversaron sobre temas de religión y espiritualidad, a propósito de que el Cristo de Mayo, ubicado en una iglesia del centro de Santiago, nuevamente saldrá en perenigración.

Producto de la pandemia de Covid-19, la famosa figura, a la cual se le atribuye que si pasea una vez en el año evitará que haya un terremoto, no ha salido a las calles desde 2019.

Ir a la siguiente nota

El lado espiritual de José Antonio Neme

El conductor del matinal, tras explicar que fue criado en un ambiente católico y que ahora no sigue ningún credo, se preguntó: "¿Por qué no se me aparece la virgen de Fátima?".

"Dame una señal, dime algo, tírame una luz (...) yo estoy esperando", indicó José Antonio, ya que confesó que espera algún indicio que pueda "remover" su espíritu.

José Antonio Neme busca su espiritualidad

El experto en iglesias presente en el estudio, Marcial Sánchez, rememoró una experiencia personal que tuvo tiempo atrás de corte sobrenatural con la Virgen de Fátima en Rancagua.

"Yo estaba con un canal amigo (...) yo me acerqué y la tomé (la figura de la virgen) y yo sentí algo que me decía, internamente, 'tranquilo, todo va a salir bien'", señaló.

El experto le recomendó a Neme que si quiere vivir algo similar lo pida, pero "con fuerza", y que si se le cumple, lo cuente abiertamente.

Revisa el momento

Todo sobre Mucho Gusto