"Estoy volviendo con mi esposa": Iván Cabrera confirma reconciliación con su ex Tiffany Magrini

11 may. 2023 - 09:20 hrs.

Durante los últimos meses, no se sabía mucho del estado amoroso del bailarín Iván Cabrera, que en 2021 dio que hablar tras iniciar una relación con Gala Caldirola, la cual terminó abruptamente.

A más de un año de aquello, durante esta semana, a través de diferentes portales de farándula, comenzó a circular el rumor de que Cabrera había retomado su antiguo matrimonio con su exesposa y madre de sus hijos, Tiffany Magrini.

"Estoy volviendo con mi esposa"

Luego que varias páginas difundieran esta información, el propio Iván Cabrera decidió confirmar estos trascendidos, aunque con una fuerte crítica a los medios de comunicación que ventilaron antes que él estos dichos.

Sobre una publicación que hizo un portal farandulero, Iván Cabrera escribió: "Es importante informar como corresponde, no es agradable leer tantos titulares hablando cosas que no son, dando datos erróneos, y con eso dar pie para que muchos 'críticos' se sientan con el derecho a opinar lo que les plazca".

En la foto, Tiffany Magrini, la exesposa de Iván Cabrera

"Es importante también mencionar que no estoy volviendo con una 'polola', estoy volviendo con mi esposa, quien es la madre de mis hijos, con quien tuve una relación de 10 años, que no es menor", añadió.

Dirigiéndose directamente a los portales noticiosos, agregó que "sinceramente, basta a tanta irresponsabilidad en sus noticias, de las cuales nunca he dicho nada y me he mantenido siempre en silencio, más allá de dar información incorrecta con cero respaldo. Lea este medio informativo si le gusta, bien, de lo contrario, bien también".

Cabe precisar que Tiffany Magrini no se ha referido a la reconciliación con su exmarido, aunque en redes sociales ha subido historias compartiendo con él y toda la familia.

