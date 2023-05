"Te pido disculpas": El importante cambio de opinión de Mariano tras ver el video póstumo de su padre Baltazar

10 may. 2023 - 20:40 hrs.

Una de las dudas que quedó resuelta en el último capítulo de "La Ley de Baltazar" correspondió al destino del fundo de los hermanos Rodríguez.

Este fue por años el trabajo principal del fallecido Baltazar (Francisco Reyes), y la familia le había dejado en claro al protagonista que no querían hacerse cargo de dicho campo, principalmente, por la inexperiencia de cada uno de ellos.

El único que tiene conocimientos de administración es Mariano (Gabriel Cañas), quien también se había negado a heredar dicha labor.

¡El campo no se vende!

No obstante, su actitud cambió y decidió hacerse parte de la administración, tras ver el emotivo video que le dejó su padre antes de morir, ocho meses después de los funerales.

"Mariano, Mariano. Mi niño serio, mi niño cascarrabias, cabeza dura. Pero tienes un gran corazón, hijo. Un corazón que me costó entender, que me costó conocer, aceptar, querer. No, querer no, siempre te quise, pero en fin, tú sabes de lo que estamos hablando. Y te pido disculpas por todo eso", partió diciendo Baltazar.

"De verdad, te pido disculpas por haberte traspasado mis miedos, mis frustraciones, pero eso es lo que siempre los papás desgraciadamente hacemos con los hijos", añadió.

"Me enseñaste a dejar de lado mi orgullo, que es una tranca terrible. Ojalá tú también puedas hacerlo en relación con este lugar, con este campo, con esta tierra que te vio nacer, que es parte de ti y tú eres parte de ella. Estoy seguro que la amas profundamente, olvídate de mí, sacate a mí de esa imagen y vuelve a reconciliarte con el campo. Es un lugar hermoso, yo sé que te encanta y vas a ser feliz. Me encantaría que te hicieras cargo como te he dicho tantas veces. Es un lugar que es tuyo también", le dijo Baltazar a su retoño.

Estas palabras bastaron para que, en cosa de minutos, Mariano se arrepintiera de vender y le comunicara a toda su familia que el campo seguirá siendo de todos, administrado por él.

"¿Creen que vamos a vender el fundo? No, no se va a vender el campo", indicó Mariano frente a toda su familia, que estaba poniendo el cartel de venta de la parcela, celebrando luego todos juntos la decisión del hermano mayor.

