La faceta desconocida de Mariana Derderián: Rescata plantas en demoliciones a punta de pala y chuzo

03 may. 2023 - 05:10 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz y animadora de Mega, Mariana Derderián, es una afamada exponente de explorar nuevas formas de vivir y de cómo hacerlo sin dañar a la naturaleza y es por esto que develó una desconocida faceta: rescata plantas desde las demoliciones.

Pero eso no es todo, ya que según sus palabras lo hace llevando su propia pala, chuzo y una bolsa, estando siempre atenta a la demolición de alguna vivienda.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo rescata a las plantas?

Según contó la artista a Las Últimas Noticias, esta faceta surgió “siempre me preguntaba qué pasaba con las plantas en las demoliciones, porque me daba mucha pena ver cómo destruyen árboles de muchos años, cando necesitamos todo lo contrario; defender la naturaleza más que nunca”.

La conductora del programa de Mega “Disfruta la ruta”, dice que “tengo azaleas, hortencias, ficcus, naranjos, suculentas en mi casa y la de mi hermana. Llego con mi pala, chuzo y bolsas a rescatarlas”.

¿Qué le dice la gente?

Contó que “cuando llego me miran como ‘esta señora se volvió loca’, pero no me importa. Al final se dan cuenta de que es una buena idea. A los adultos mayores que me ayudan les digo que también le lleven plantas a la hija, a su señora, son regalos que caen bien”.

“Mi hermana es fanática de las plantas y tiene buena mano para revivirlas, porque las saco de su ambiente. Se supone que los mejores meses de trasplante son mayo, junio, julio y agosto”, cerró Mariana.

Todo sobre Famosos chilenos