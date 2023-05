"Ha valido la pena": Pangal Andrade revela el monto de los créditos que pidió para construir su casa

02 may. 2023 - 18:00 hrs.

Una de las celebridades chilenas que tiene una de las casas más impresionantes es Pangal Andrade. El ganador del reality "Año 0" construyó su hogar en plena subida de un cerro en el Cajón del Maipo, en la Región Metropolitana.

Hace algunos días, María José "Coté" Quintanilla fue hasta la casa de Pangal, mostrando en detalle cómo es la construcción de su morada.

Pangal Andrade y la ampliación de su hogar

Cuatro pisos, un enorme baño con clóset y una privilegiada vista, son solo algunos de los atributos que tiene su hogar, el cual ha construido a pulso hace ya 6 años.

Y pese a lo anterior, va por más. Así lo confesó al medio Las Últimas Noticias (LUN), revelando que está ampliando el living, construyendo una logia, realizando un pasillo para conectar su hogar con una construcción adyacente y, también, edificando un enorme quincho en el que podrían disfrutar simultáneamente 100 personas.

Estos cambios agrandarían su hogar en un 50%, estimó, y con esto se ha cumplido una advertencia que le hizo su padre. "Cuando uno empieza a construir, nunca para", expuso.

Casa de Pangal Andrade en el Cajón del Maipo

"De los únicos proyectos que he tenido en mi vida y estoy llevando a término, es esta casa. Siempre agarro cosas y nunca termino, ese es mi gran problema", reconoció.

El financiamiento

Construir una casa en Chile es costoso. Al ser consultado sobre cuánto ha invertido en su residencia, Andrade no quiso responder. "Prefiero no sacar los cálculos, me da miedo. Pero hacerlo yo mismo (construir) me da felicidad, lo paso tan bien, porque vas viendo todos los días los avances", aseguró.

Pese a lo anterior, de todas formas dijo una cifra, señalando que pidió dos créditos por $60 millones en total para edificar su hogar.

"La hice con materiales que estaban botados. Si la hubiera hecho con los de una casa convencional, no hubiera tenido la plata. Y sé que soy un privilegiado por tener unos padres que tienen un terreno, porque lo más difícil hoy es tener uno. Pero me endeudé con bancos, con mis hermanos, sigo pagando dos créditos, porque si se me mete algo en la cabeza, le doy. Toda la platita que he ganado la he metido en la casa y ha valido la pena tanto esfuerzo", cerró.

