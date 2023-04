"No tengo la culpa que Jorge haya agarrado pa'l chuleteo a la Angie": Daniela Aránguiz arremete contra Anita Alvarado

25 abr. 2023 - 09:20 hrs.

Una de las polémicas faranduleras más relevantes del último tiempo es el que protagonizan Daniela Aránguiz y Anita Alvarado.

En diciembre pasado, la ex "Mekano" habló en un programa de televisión sobre Angie, hija de Anita, lo que provocó que la "Geisha" hiciera un live que reunió más de 80 mil personas conectadas, para entregar detalles de la supuesta relación que mantuvo la joven con Jorge Valdivia, el exmarido de Aránguiz.

Ir a la siguiente nota

En medio de su separación con el exfutbolista, Daniela Aránguiz ha realizado diversas declaraciones y publicaciones. Hace pocos días subió la foto de lo que sería una antigua carta en que el "Mago" le pedía una nueva oportunidad.

La misiva provocó la reacción de Anita Alvarado, quien escribió: "¡Qué ridícula! Enamorada eterna. Entiende, no te ama. Eso fue hace mucho tiempo, solo quieres que la persona con quien está se ponga celosa".

"No tengo la culpa que Jorge haya agarrado pa'l chuleteo a la Angie"

En el programa Zona de Estrellas, Aránguiz le respondió en duros términos a Anita y le hizo un llamado a no opinar sobre su vida.

"La señora Ana Alvarado que deje de meterse en lo que hago o no hago. Parece que ella estuviera enamorada de mí, u obsesionada conmigo", indicó Aránguiz, según consignó Mira Lo Que Hizo.

La panelista de televisión también lanzó que: "Yo no tengo la culpa que Jorge haya agarrado pal' chuleteo a la Angie, eso se lo quiero dejar clarísimo, que la agarre con él, no conmigo. ¿Qué le he hecho yo a ella? No le he hecho nada. No sé si ella quedó enamorada de Jorge o quedó picada porque Jorge no pescó en serio a su hija".

Finalmente, Aránguiz cerró diciendo que Anita Alvarado "ya me tiene chata".

Todo sobre Famosos chilenos