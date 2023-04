"Le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo": Daniela Aránguiz publicó carta que le envió Jorge Valdivia

22 abr. 2023 - 10:30 hrs.

Siguen los coletazos tras la separación de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz, sumando un nuevo capítulo en su conflicto, luego de que la influencer publicó una íntima carta que le escribió el "Mago".

La ex "Mekano" utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia en la que se logra leer la misiva que el retirado futbolista le dedicó. Sin embargo, Aránguiz no entregó detalles respecto a la fecha sobre la cual dataría originalmente el escrito.

La carta de Valdivia para Aránguiz

En la carta publicada en las Instagram Stories de Aránguiz, se puede leer al "Mago" hablando con un profundo sentimiento y le pide que vuelvan a conectar en su relación, comenzando con "tuve ganas de llorar, me preguntaba en silencio, cómo había dejado a una mujer tan linda y buena..."

"Es verdad, fui un verdadero CSM", puntualizó el exfutbolista, agregando que "le pido a Dios que me dé una última oportunidad contigo. Le pido a Dios que me veas y que me creas".

Además, el campeón de América, según el texto, enfatizó en que "si tú me dejas entrar nuevamente en tu vida, jamás te voy a soltar. Solo te voy a soltar el día que nos tengan que enterrar, y arriba en el Cielo te voy a buscar para poder pololear contigo".

Finalmente, manifestó que "si Dios decide que lo nuestro se acaba ahora, quiero que sepas que fuiste y serás lo más lindo que la vida me puso. Aunque estemos separados, serás lo más importante que tuve. El sueño más lindo que soñé".

