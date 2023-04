"Todo aclarado": Mauricio Pinilla pone fin a diferencias con Daniela Aránguiz tras fuerte crítica

16 abr. 2023 - 18:00 hrs.

Hace pocas horas, Mauricio Pinilla anunció a través de sus redes sociales que se querellaría contra quienes "se quieran pasar de listos" por comentarios hacia su persona.

En este sentido, el exfutbolista apuntó principalmente a dos personas, entre las que se encuentra la panelista de televisión, Daniela Aránguiz.

“Tengo mucha paciencia, pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial!”, dijo en una historia de Instagram.

“¡Les aviso, en especial a la señora Aránguiz, que habla puras estupideces! Se acabó el web... abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a la Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada”, sentenció.

"Todo aclarado"

Sin embargo, instantes después de subir su publicación, el exfutbolista decidió eliminar el texto en el que amenazaba con tomar acciones legales.

Tras esto, Pinilla volvió a recurrir a sus redes sociales para aclarar que todo conflicto con la panelista -exesposa de Jorge Valdivia- estaba solucionado. "Todo aclarado con Daniela Aránguiz", explicó.

Si bien el exseleccionado nacional no dio mayores detalles, con su mensaje dio entender que ambas personalidades ya habrían hecho las paces y se encontrarían en buenos términos.

"Nos hacemos bien"

Otra persona que usó sus redes sociales para aclarar ciertos conflictos fue la misma Gala Caldirola, española que hace unos días anunció oficialmente su relación amorosa con Mauricio Pinilla.

A través de Instagram, la exchica reality decidió responder a las críticas sobre su nuevo romance e hizo un llamado a detener los malos comentarios.

"Nos hacemos bien. Justificar el amor está de más. Pero necesitamos expresarnos. Nos conocimos cuando ni siquiera lo buscábamos, conectamos y nos enamoramos sin forzarlo", escribió.

"Éramos dos personas solteras, con un pasado y una historia vivida, pero sin mentiras ni engaños nos aceptamos y sin ninguna intención de hacer daño nos elegimos. Mi pregunta es: ¿Quién pide permiso para amar? ¿Quién está libre de pecado para juzgar una historia que no conocen? Mauricio es una persona de carne y hueso, imperfecto y probablemente yo tengo más defectos que virtudes, ¿pero saben lo que nos une? Las ganas de ser felices", agregó.

