Mauricio Pinilla anuncia querellas y apunta a Daniela Aránguiz: "Habla puras estupideces"

16 abr. 2023 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

El retirado futbolista, Mauricio Pinilla, a través de sus redes sociales, anunció querellas para quienes “se quieran pasar de listos” en sus comentarios sobre él.

El ahora comentarista deportivo apuntó a dos nombres propios, uno de ellos la panelista de farándula, Daniela Aránguiz.

¿Qué dijo Pinilla?

“Tengo mucha paciencia, pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial!”, dijo en una historia de Instagram.

“Les aviso, en especial a la señora Aránguiz, que habla puras estupideces! Se acabó el web... abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a la Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada. Se va a arrepentir toda si vida de haber inventado tanta mierda!”, continuó.

Para cerrar, expuso que “basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada!. Afírmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie!”.

