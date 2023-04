"Ahora es sin llorar": Daniela Aránguiz responde a Jorge Valdivia por acusaciones de brujería

16 abr. 2023 - 07:20 hrs.

Recientemente, el exfutbolista Jorge Valdivia, hizo algunas publicaciones en su cuenta de Instagram en las que hizo alusión a que su exesposa, Daniela Aránguiz, le había hecho brujería.

El "campeón de América" utilizó su cuenta de Instagram para publicar un par de historias en las que dio a conocer sobre su situación y pidió ayuda a sus seguidores, aludiendo no saber mucho sobre el tema que estaba experimentando.

La respuesta de Daniela Aránguiz por acusaciones de brujería

"Cuando tu exesposa (Aránguiz) te amarra calzoncillos y los congela. ¿Qué puedo hacer?", preguntó Valdivia en sus historias de Instagram.

Ante esto, la mujer no dudó en responder. "¡Qué pena no puedas verme feliz! Ser capaz de inventar tantas cosas. No es mi culpa que hayas perdido la 'magia'", señaló la ex Mekano.

Daniela Aránguiz responde a Jorge Valdivia

Citando la historia del otrora mediocampista de Colo Colo, la bailarina sentenció, "ahora es sin llorar".

"¿Qué significado tiene en el mundo de las brujerías...?"

En su primera Instagram Storie publicada, Valdivia comenzó preguntando "¿Qué significado tiene en el mundo de las brujerías que te amarren un calzoncillo y lo metan al refrigerador? ¿O que te hagan nudos en los calzoncillos?".

"Quizás es ordinario, pero necesito ayuda respecto a mi pregunta. Gracias. Los escucho", agregó.

Unos minutos después, el exseleccionado nacional publicó otra vez en su cuenta de Instagram, reiterando su problema y pidiendo nuevamente ayuda.

"Cuando tu exesposa (Aránguiz) te amarra calzoncillos y los congela. ¿Qué puedo hacer?", sentenció Valdivia en la red social.

