"Orgullosa de ser latinoamericana": Shakira responde con todo a nuevo ataque de Gerard Piqué en su contra

La teleserie entre Shakira y Gerard Piqué está lejos de terminar, y durante este fin de semana se escribió un nuevo capítulo, luego de los dichos cruzados de ambos.

Esta vez la polémica la encendió Piqué en una transmisión que hizo a través de Twitch con uno de los equipos de la "Kings League", el torneo de fútbol que él mismo creó.

En la conversación con el entrevistador Gerard Romero, el exfutbolista del FC Barcelona habló sobre las críticas que ha recibido en redes sociales: "Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades".

"No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", añadió.

Shakira respondió

El hecho que haya mencionado el origen de Shakira en su oración, quien recordemos es colombiana, para muchos de los internautas no venía al caso y lo consideraron directamente como "xenofóbico".

Por lo mismo, sin mencionar directamente a Piqué, a solo horas de estos dichos, la propia cantante defendió sus raíces, y escribió en su Twitter: "Orgullosa de ser latinoamericana", adjuntando como emojis todas las banderas de esta parte del continente.

En menos de 24 horas, el mensaje ha recibido más de 600 mil "me gusta", miles de reposteos y un sinfín de respuestas, de parte de sus fans que valoraron sus declaraciones.

"Así se habla", "vivan los latinos", "te amamos, reina", "eres enorme", "esa es la lista de países que ofendió por tratar de ofender a su exesposa y madre de sus hijos, mitad latinoamericanos", "nosotros también tenemos orgullo de tenerte como representante"; son parte de los mensajes que se pueden encontrar en el tuit.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

