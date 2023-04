Arturo Longton entregó detalles sobre su trabajo: "Tienes que ser controlado, tienes que ser inteligente"

02 abr. 2023 - 08:00 hrs.

El exchico reality, Arturo Longton, aprovechó su aparición en un programa de conversación emitido por Chilevisión este sábado recién pasado, para dar a conocer su faceta laboral.

En él, la personalidad televisiva entregó detalles de cómo ha sido su desempeño en su trabajo, en el que ya lleva dos años, y cómo logró conseguirlo.

¿Cómo consiguió su trabajo?

Según relató el mismo Longton, todo partió con su aparición en un programa televisivo, en el cual aseguró que era un experto para el póquer.

Fue tras estas declaraciones, que unos representantes de la plataforma de juegos de azar 'juegaenlinea', lo contactó el pasado 2020, en plena pandemia, para que formara parte de su equipo.

"Me dijeron: 'Oye Arturo, cachamos que tú juegas póker, ¿te gustaría hacer lives?'", contó sobre el primer contacto que tuvo.

En eso, recordó aquel show televisivo emitido en 2016, en donde habló de su amor por el póquer y los juegos de azar. "Es muy loco, o sea, si yo no grabo ese programa, no estaría ahora en lo que estoy", puntualizó.

Además, manifestó sobre su experiencia laboral que partió "como jugador de póquer, pero ellos no sabían que yo soy jugador de todo, soy jugador de máquinas, de ruleta, de Black Jack, de baccarat, de todo lo que existe que se puede jugar".

"Tienes que ser controlado, tienes que ser inteligente"

Respecto a su amor por el póquer, Longton sostuvo que alrededor de los 27 años empezó "a jugar sin parar, sin parar, sin parar, obviamente con rachas buenas empiezas a ganar y pierdes".

Dicho lo anterior, advirtió respecto a las pérdidas monetarias que pueden provenir desde este tipo de prácticas, argumentando que para jugar "tienes que ser controlado, tienes que ser inteligente".

Pese a esto, el exchico reality dejó en claro que no se considera un ludópata, y que "nunca lo fui". "Ludópata es la necesidad diaria de ir al casino o jugar, yo nunca he tenido necesidades diarias, si un día pierdo, no despierto al otro día con ganas de jugar y pasan muchos días, y pasan meses y yo no voy", recalcó.

"Estos dos años, laboralmente, han sido los mejores porque me manejo como pez en el agua, tengo que ser yo, me pagan por ser yo. Mi misión es reclutar jugadores y que entren con mi código, al entrar con mi código tienen un premio", detalló.

Por último, al ser consultado sobre si se proyecta a largo plazo en su trabajo, Longton respondió que: "Absolutamente. Yo en verdad reconozco que más que flojo, no tengo voluntad de hacer las cosas, me cuesta. Si tú me dices, Arturo léete ese libro porque tenemos una exposición mañana y ese libro tiene 200 páginas, yo me quiero matar".

