"Mi mamá me dijo que me tenía que callar": Karen Bejarano revela haber sufrido abusos sexuales entre los 9 y 14 años

01 abr. 2023 - 16:45 hrs.

La figura de televisión y exchica Mekano, Karen Bejarano, reveló uno de los dolorosos momentos que le tocó experimentar durante su niñez y parte de su adolescencia.

En un desgarrador testimonio, Bejarano contó que desde los 9 hasta los 14 años fue víctima de abuso sexual, psicológico y físico.

"Era una persona muy cercana, por ende el miedo de hablar de esta situación era evidente", dijo durante su participación en el programa "Podemos Hablar".





"Me callé porque me daba miedo"

"Yo me callé, porque me daba miedo, me daba mucha vergüenza, también hablar del tema. Y no sentía que hubiese alguien a quien yo pudiese contarle lo que me estaba pasando en ese momento. Nadie", afirmó.

La cantante señaló que tras haber conocido a su marido, y antes de casarse, recién decidió contarle a su madre.

"Sentía que estaba viviendo dentro de una mentira. Como que mi historia no estaba clara en un 100%", recordó.

"Mi mamá me dijo que me tenía que callar, si no mi marido podía tener una reacción, tomar represalias y yo me quedaría sin esposo y mis hijos sin papá. Entonces, los miedos que tenía de antes se hicieron realidad. Y me callé", relató, manifestando que "uno cree que lo puede superar, pero no es verdad, es un autoengaño".

Fue hospitalizada

Bejarano contó todo lo que había vivido en el 2021. "Me vino una crisis de pánico donde yo conté absolutamente todo lo que me había pasado. No sé muy bien cómo ni por qué, pero comencé a vomitar información", expuso.

A raíz de esta crisis, tuvo que ser hospitalizada por dos meses. "Por lo menos me sirvió para empezar a tratar esto que venía agobiándome durante tantos años en mi vida y no me había atrevido a contarlo. Mi marido se portó un siete, mi hijo también, lejos de la reacción que mi mamá dijo que podía tener. Fue todo lo contrario".

Karen lamentó que en el momento de crisis "no tuve el apoyo, en ese momento, que yo esperaba. Mi mamá, lejos de contenerme, comenzó a reprenderme".

Su madre "decidió irse"

"Cuando salí de la internación yo pensé que mi mamá se iba a quedar conmigo, pero lamentablemente no fue así", recordó.

"Decidió irse y seguir en contacto con la persona que me hizo todo ese daño a mí", añadió entre lágrimas.

Debido a esto, la exchica Mekano afirmó que pese a que su madre le pidió perdón "por no darse cuenta y por no estar", sus acciones demostraron "absolutamente lo contrario".

"Ahora me siento capaz de hablar de esto, con esta tranquilidad, porque siento que es de ayuda para muchas mujeres, niñas, niños u hombres que les pueda estar pasando", expresó.

"De ese trauma tan grande, de ese dolor tan angustiante, tan tremendo, yo pude salir, me pude reencontrar conmigo, aprendí a quererme, a respetarme, a no cuestionarme y ser capaz de entender que la salud mental es lo más importante", manifestó.

Todo sobre Famosos chilenos