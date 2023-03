Mauricio Pinilla revela su verdad tras alejarse de la TV: "El trabajo me tenía un poquito colapsado"

31 mar. 2023 - 12:00 hrs.

El exfutbolista Mauricio Pinilla estaba viviendo una ascendente carrera en televisión cuando comenzó a verse involucrado en diversos escándalos de la farándula.

Su separación de Gissella Gallardo, la filtración de un video íntimo y los rumores de una supuesta relación con Gala Caldirola, fueron algunos de los dramas que tuvo que enfrentar durante el último tiempo; sumado a problemas con sus hijos.

"Me tomé una pequeña pausa"

Durante el último tiempo había trascendido el rumor de su renuncia a TVN; sin embargo, esta semana participó en el evento de lanzamiento de la parrilla programática de la señal estatal.

El exfutbolista habló con TiempoX y reveló su verdad respecto a su desaparición de la televisión.

"Me tomé una pequeña pausa, ya que me había puesto muy trabajólico, me había dejado un poquito de lado a mí, un poquito de lado a la familia, era un momento de hacer un break", explicó.

El ahora comunicador contó al citado medio, que se tomó unos días de descanso luego de un cuadro de estrés que enfrentó.

"El cuerpo avisa que hay que parar un poquito y me tomé unos días de descanso para poder retomar con todo a contar de la próxima semana", acotó.

Pinilla también indicó que: "Estaba con un poquito de estrés, estaba cansado, la energía no era la misma que tenía antes, así que era el momento justo para parar unos días y volver con todo desde la próxima semana".

Sobre los motivos que gatillaron esta situación, acotó que "creo que es un poco de todo, pero el trabajo me tenía un poquito colapsado, estaba abarcando muchas cosas, ese ímpetu de querer abarcar tanto... Pasar del fútbol, que es completamente diferente a las comunicaciones, que te exige mucho mentalmente".

