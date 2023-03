"¿La compraste con la plata de Marcianeke?": Ignacia Michelson para en seco a seguidor tras desubicado comentario

31 mar. 2023 - 10:00 hrs.

La exchica reality Ignacia Michelson se encuentra en una relación amorosa con el cantante urbano Matías Muñoz, más conocido como Marcianeke.

Si bien en un principio eran "amigovios", desde hace algunos días que formalizaron la relación y el joven le pidió pololeo a la influencer.

Actualmente, Marcianeke está en España debido a diversos compromisos laborales y Michelson permanece en Chile.

"¿La compraste con la plata de Marcianeke?"

El jueves, la exparticipante de "Resistiré" publicó una fotografía suya con la siguiente leyenda: "Mis alas son eternas, lo bueno, es que me las pongo o me las quito, dependiendo qué mortal se me acerque".

La publicación suma más de 40 mil 'me gusta' y cientos de comentarios, pero hubo uno que fue bastante desubicado.

"¿Esa ropa la compraste con la plata del chico Marcianeke? (emojis de risa) Qué interesada", escribió un usuario.

El mensaje no dejó indiferente a Michelson, quien no dudó en responderle.

"Mi vida, la de la plata tengo que ser yo. Créeme que si estuviera con alguien por interés sería diferente la cosa! Se nota que no conoce nada", contestó Michelson.

La influencer también recibió el apoyo de sus seguidoras, quienes tuvieron palabras para el usuario.

"Qué onda este tipo? La Michelson es una patrona!! Ella siempre ha tenido lo suyo, no necesita de nadie! Qué te pasa" y "señor, ubíquese y no se meta en la vida del resto, y si fuera así cuál es el problema, si no sale de su bolsillo, se merece todo lo bonito esta cabra. Viva y deje vivir", fueron algunos de los mensajes que recibió.

