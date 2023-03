La actriz mexicana Natalia Alcocer transmitió su propia detención: Tiene siete meses de embarazo

29 mar. 2023 - 16:00 hrs.

Natalia Alcocer fue noticia de una manera muy inusual. La actriz mexicana, que está embarazada, grabó el momento en que unos policías la detienen a las afueras de un juzgado familiar en Ciudad de México. La aprehensión se dio tras una denuncia de su exesposo, Juan José Chimal.

Alcocer es presentadora de televisión y participó en realities como "Survivor México" y "Quiero cantar". Además, ocupó el séptimo puesto en la primera temporada de "La casa de los famosos".

Natalia tiene una relación con el actor venezolano Michael Conh del Real, está esperando un bebé y ya tiene tres hijas con su exesposo, quien fuera excuñado del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. En 2021 y 2022 acusó públicamente a Chimal de violencia doméstica.

¿Cómo fue la detención de Natalia Alcocer?

La actriz subió a su cuenta de Instagram las imágenes de cuando la llevaban detenida y reveló que todo lo orquestó Chimal, según su versión.

En la grabación que dura varios minutos, Alcocer relata que los funcionarios le notificaron que la arrestarían. En el video se ve a los policías mostrándole unos papeles a ella y a sus acompañantes (sus padres y su abogado).

Los uniformados también le notificaron que todo formaba parte de un proceso de investigación y que debía estar detenida por 12 horas. Luego se supo que la aprehensión respondió a una denuncia de su exesposo por, supuestamente, impedirle ver a dos de sus hijas menores de edad.

“Saliendo de juzgados (…) me van a arrestar. Me están arrestando, me están esperando. Esto que está pasando, esto no es legal, no me pueden arrestar aquí”, expresó.

Alcocer comenzó a sentirse mal debido a la emoción fuerte que vivió, lo que afectó su avanzado estado de gestación, de siete meses. Tuvo que ser hospitalizada, pero más tarde informó que ya estaba bien.

“Es horrible este sentimiento de impunidad, vivimos en un país donde las leyes están hechas con los pies, no nos protegen ni a las mujeres ni a los infantes. Donde tienes que estar convenciendo a una juez con todo y pruebas de las mentiras de alguien que solamente busca su bienestar”, expresó tras su liberación, según el portal de noticias Infobae.

