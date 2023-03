Claudia Conserva actualiza su estado de salud y aclara rumores sobre su retorno a la TV: "Sigo en tratamiento"

28 mar. 2023 - 16:30 hrs.

La conductora de televisión Claudia Conserva, quien fue diagnosticada con cáncer de mama a mediados de 2022, luego de someterse a una mamografía de rutina, entregó detalles respecto a su actual estado de salud.

Tras conocer que padecía la enfermedad, la comunicadora de 49 años se retiró de los medios de comunicación para enfocarse en su tratamiento médico.

En tanto, recientemente, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez dio a conocer información respecto al estado de salud de Claudia Conserva.

Instagram

Mediante un live realizado a través de su cuenta de Instagram, Gutiérrez aseguró que Claudia "está súper bien" y adelantó que podría volver pronto a su trabajo en la pantalla chica.

"No me extrañaría que pronto volviera a trabajar... en un par de meses, pero pronto. Es una súper buena noticia. Ella tenía un cáncer súper complicado y evolucionó muy bien", aseveró Gutiérrez.

"No tengo fecha de regreso aún"

Ahora fue la misma Claudia Conserva quien realizó un llamado a la calma a sus seguidores y aseguró que continúa con su tratamiento y no tiene fecha de regreso a la televisión.

"Sigo en tratamiento y no tengo fecha de regreso aún, me han llamado de varios medios por esa información, pero no es así", afirmó Conserva a Publimetro.

La mañana de este martes, su marido, Juan Carlos Valdivia, también se refirió al estado de salud de su esposa.

El conductor de televisión fue breve y afirmó a ADN que Claudia está "recuperándose" y agradeció por la preocupación.

Todo sobre Famosos chilenos