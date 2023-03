Con cristales de Swarovski y un velo de seda de cinco metros: así fue la lujosa boda de la sobrina de Lady Di

Lady Amelia Spencer, la sobrina de Lady Di, contrajo matrimonio en una lujosa ceremonia. La joven de 30 años se casó en Sudáfrica con Greg Mallet en un evento íntimo.

Amelia es la tercera hija de Charles Spencer, el hermano menor de la fallecida princesa Diana de Gales, con la exmodelo británica Victoria Lockwood.

Greg es instructor de fitness y nutricionista, conoció a la joven en Sudáfrica y llevan 14 años de relación. Según la revista Harper's Bazaar, decidieron realizar su boda en el mismo lugar donde se conocieron y donde viven actualmente.

Lady Amelia Spencer and Greg Mallett get ready to wed with a pre-wedding party in Cape Town. Saturday 18 March https://t.co/hETSegUx5G pic.twitter.com/HaVB5EsQW1